Wirksamer Schutz gegen Insekten So machen Mücken keinen Stich

Zum anderen bieten sich aber auch Nutzpflanzen wie die Kapuzinerkresse oder Basilikum an. Sie bieten nicht nur Schutz vor ungebetenen Gästen, sondern können auch zum Kochen verwendet werden. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.



5. Fliegengitter



Wer abends gerne draußen sitzt, hat neben der Gefahr, dabei gestochen zu werden, noch ein weiteres Problem: Insekten fliegen bevorzugt durch offene Türen und Fenster ins Haus. Dann muss man sich auch noch in den eigenen vier Wänden mit ihnen herumschlagen.



Um auch bei geöffneter Türe oder offenen Fenstern unbeschwert sitzen zu können, sollte man diese deswegen mit Gittern absichern. Dabei gibt es verschiedene Varianten.



Am einfachsten ist es, ein zugeschnittenes Insektengitter mit Hilfe von Klebestreifen am Fenster anzubringen. Wem das nicht ausreicht, der kann sich auch eine robustere Version mit Alurahmen besorgen. Oft kann man diese Gitter einfach im Rahmen einhaken, so dass keine zeitaufwändigen Bohrungen nötig sind.









Auch für Türen gibt es diese Möglichkeiten. Am beliebtesten ist hier ein Fliegengitter, das aus mehreren Lamellen besteht, die entweder mit Gewichten oder Magneten ausgestattet sind. So wird dafür gesorgt, dass sich das Gitter direkt wieder schließt, wenn man durch die Türe gegangen ist. Eine große Auswahl an verschiedenen Fliegengittern für Fenster und Türen kann man hier bestellen.

19.09.2016