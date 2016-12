In ihm sind Putzutensilien wie Staubsauger & Co. bestens aufgehoben.

Denkbar sind selbstverständlich auch Kombinationen aus den genannten Optionen.Tipp vom Einrichtungsprofi: Einzelne Stufen lassen sich als Schubladen gestalten. Dadurch erweitert sich der Stauraum Stufe um Stufe je nach Bedarf.Manchmal sind Treppen so schön, dass sie ein echter Blickfang sind. Steht fest, dass eine Treppe in Szene gesetzt werden soll, dann ist es sinnvoll, sie als Designobjekt zu behandeln. Das heißt, dass sie wirkungsvoll in Szene gesetzt wird. Damit das gelingt, ist es zielführend, sie passend zu beleuchten. Tipps zur Lichtplanung von Treppen sind herstellerneutral unter http://www.licht.de/de/licht-fuer-profis/lichtanwendungen/licht-anwendung/anwendungen/treppen / zu finden.