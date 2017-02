Kriterium Erläuterungen Nutzungsklassen Jeder Fußboden wird einer Nutzungsklasse (NK) zugeordnet. Diese informiert darüber, wie strapazierfähig dessen Oberfläche ist. Während NK21 für Räume wie das Schlafzimmer mit geringerer Nutzung ausreicht, sollte es in Wohnräumen wie Küche, Flur oder Wohnzimmer NK23 sein. Nutzschicht Parkett muss eine Nutzschicht von minimal 2,5 Millimeter aufweisen, ansonsten darf er nicht als Parkett nach DIN EN 13489 bezeichnet werden. Härtegrad Hölzer haben unterschiedliche Härtegrade. Nadelhölzer sind weniger hart als Laubhölzer, weshalb sich für Böden in stark beanspruchten Zimmern Laubhölzer besser eignen. Das Trendholz Eiche liegt hier im Mittelfeld.

Die Fußbodentrends gehen, wie auch im Bereich Möbel und Accessoires, stark in Richtung Natur. Nachhaltige Materialien wie Holz oder Linoleum erfreuen sich zunehmender Beliebtheit für eine zeitlose Einrichtung. Generell lohnt sich die Investition in hochwertige Produkte, um dauerhaft von einem zuverlässigen, pflegeleichten und ästhetischen Untergrund zu profitieren. Noch mehr Tipps zur Auswahl hochwertige Fußböden haben wir in einem weiteren Ratgeber zum Hausbau arrangiert. Was beim Austausch alter Bodenbeläge für die Gesundheit entscheidend ist, können Sie hier nachlesen . In unserem Beitrag zum Thema Asbest und PAK gehen wir auf riskante Wohngifte ein.