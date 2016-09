Infrarotheizungen zählen zu den Elektroheizungen und sollen für Kostenersparnisse und Energieeffizienz durch die neuste Infrarottechnik sorgen. Infrarotstrahlen können mit Sonnenstrahlen verglichen werden. Die angestrahlte Fläche und die in der Nähe befindlichen Gegenstände werden dabei erwärmt und leiten diese Wärme an weitere Gegenstände weiter. Die Luft wird demnach nicht erwärmt, so wie es bei den konventionellen Heizungen passiert. Infrarotheizungen können nach Belieben Montiert werden, beispielweise an die Decke oder als Wohnaccessoire integriert. Besonders beliebt sind Infrarotheizungen in einem modernen Design als Dekorationselement an der Wand im Spiegel oder einem Bild.Eingesetzt werden sollten Infrarotheizungen in gut gedämmten Gebäuden oder in Räumen, in denen man sich eher kurzweilig aufhält, wie ein Partyzimmer oder eine Ferienwohnung. Lange Heizungsperioden wirken sich sonst negativ auf die Stromrechnung aus.Verschiedene Heizungsarten, die man in einem herkömmlichen Haus benutzt, können auch in der Industrie angewendet werden. Je nachdem, wie groß der Raum ist und wie oft eine Heizung benötigt wird, sind Infrarotheizungen in der Industrie ebenfalls im Gebrauch, wie Fußbodenheizungen. Betreiben Sie jedoch ein Unternehmen mit einer großen Industriehalle müssen speziell entwickelte Heizungen für Industrie gewählt werden. Darüber gibt es zahlreiche weitere Informationen , die online oder in Branchenzeitschriften nachzulesen sind.