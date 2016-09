Da in Deutschland laut Statistiken etwa alle drei Minuten eingebrochen wird, sollte sich effektiv davor geschützt werden und zunehmend die Haustüren gesichert werden. Die Sicherheit wird dabei in Widerstandsklassen eingeteilt, die von Stufe eins bis Stufe sechs reichen. Je höher der Wert, desto sicherer also die Tür. Von der Kriminalpolizei wird mindestens Stufe zwei bis drei empfohlen. Dazu gehören beispielsweise auf jeden Fall sicheres Glas und Sicherheitsschlösser. Auch zusätzliche Sicherungen wie Ketten sind von Vorteil. Zudem ist es in jedem Fall wichtig, eine TÜV-geprüfte Tür einzusetzen und zu kontrollieren, wer einen Schlüssel zu dieser besitzt. Verliert ein Familienmitglied einen Schlüssel, ist es zu empfehlen, die Schlösser auszutauschen. Zum zusätzlichen Schutz tragen elektronische Sicherungssysteme bei, welche die mechanischen Vorkehrungen ergänzen. Ein Beispiel dafür sind schlüssellose Kontrollen durch Codes oder Fingerabdrücke.



Wärmeschutz