Da es inzwischen sehr platzsparende Modelle gibt und auch rechtliche Fragen z.B. für Bewohner einer Mietwohnung oder einer Eigentumswohnung in Eigentümergemeinschaft, geklärt sind, gibt es vor allem einen Nachteil von Treppenliften: Der Preis. Ein neuer Treppenlift kostet mit Montage und möglichen Umbaumaßnahmen je nach Art des Treppenlifts ca. 8.000 €. Nicht jeder kann sich so einen Treppenlift leisten. Allerdings ist es möglich, einen Treppenlift zu mieten.

Des weiteren kann man auf dieser Seite Treppenlifte gebraucht kaufen. Da Treppenlifte sehr teuer sind empfiehlt es sich, einen guten, gebrauchten Treppenlift zu kaufen, wenn man einen benötigt. Zusätzlich ist es möglich einen Zuschuss von der Pflegeversicherung der Krankenkasse zu bekommen – auch für den Kauf gebrauchter Treppenlifte. Man muss den Antrag lediglich vor dem Kauf stellen und in der anerkannten Pflegestufe 1, 2 oder 3 sein. Es reicht ein formloser Antrag mit der Überschrift „Finanzieller Zuschuss zur Verbesserung des individuellen Wohnumfelds“ um eine Treppenlift zu beantragen. Eine pflegebedürftige Person kann, laut §40 des SGBIX, somit einen Zuschuss von bis zu 4.000 € bekommen. Auch als Ehepaar mit jeweils vorliegender Pflegestufe kann man bis zu 8.000 € Zuschuss erhalten, womit die Kosten eines Treppenlifts und der Montage nahezu komplett gedeckt sind.Wie alles im Leben hat auch der Treppenlift viele Vorteile. Zum Einen wäre da die neu gewonnene Beweglichkeit und Mobilität. Die Treppe kann ein unüberwindbares Hindernis sein, wenn man sich nicht mehr richtig bewegen kann. Aber mit einem Treppenlift muss man nicht mehr darauf verzichten kurz etwas aus einem anderen Stockwerk zu holen. Hinzu kommt das dadurch steigende Selbstwertgefühl. Wenn man weiß, dass man Dinge, wie zum Beispiel die Weinflasche aus dem Keller holen, auch alleine schaffen kann, fühlt man sich besser und das ist enorm gut für die eigene Psyche. Zudem gewinnt man an Lebensqualität, was den körperlichen und psychischen Gesundheitszustand verbessern kann.Auch ist die dazugewonnene Sicherheit ein großer Vorteil. Im Alter kann das Steigen von Treppen schwer fallen und man übersieht leichter eine Stufe, was oft zu einem Sturz mit schlimmen Folgen führen kann. Ein Treppenlift hilft, solche Gefahren zu vermeiden. Man braucht somit keine Angst mehr vor hohen Stufen oder Schwächeanfällen zu haben. Auch angehörige müssen sich, dank eines Treppenlifts, weniger Sorgen machen.Ein weiterer Vorteil ist, dass Treppenlifte schnell angebracht sind. Wenn man durch einen Unfall oder gar eine Krankheit nicht mehr so beweglich ist wie vorher und keine Treppen mehr steigen kann gibt es oftmals nur zwei Möglichkeiten: Entweder muss der oder die Betroffene in eine ebenerdige Wohnung ziehen oder es muss eine Hilfe in Form eines Treppenlifts für die bestehende Wohnung her. Die Installation eines Treppenlifts ist schnell kann innerhalb weniger Wochen oder sogar Tagen die gewünschte Lösung sein.