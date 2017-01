Das Zahlen der Kreditrate kann mit den Mietzahlungen gleichgesetzt werden – mit dem Unterschied, dass man dadurch irgendwann Eigentümer und nicht mehr nur Mieter ist.

Wer hohe Mieten zahlt, kann sich normalerweise für einen ähnlichen monatlichen Betrag ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung finanzieren.

In Zeiten niedriger Zinsen sind die Finanzierungskosten für eine Immobilie sehr gering.





Wer bauen möchte, kann überdies staatliche Zuschüsse nutzen. Diese sind zum Beispiel:

Eigenheimrente oder Wohn-Riester

KfW: zinsgünstige Darlehen oder direkte Zuschüsse

Kinderbonus

Wohnungsbauprämie

Geht es um sichere Kapitalanlagen, werden seit vielen Jahren Immobilien genannt. Denn auch wenn die Preise auf dem Immobilienmarkt sinken, ihren Wert gänzlich verlieren wird eine Immobilie nie. Selbst wenn das Gebäude abgerissen werden muss oder zum Beispiel durch einen Brand zerstört ist, bleibt immer noch der Wert des Grundstücks. Hinzukommt, dass Immobilien als Sachwerte bei ihrer Bewertung von der Geldwährung auf lange Sicht gesehen getrennt sind Weitere Pluspunkte: Experten empfehlen sogar, in jedem Fall eine Immobilie zu erwerben. So könne verhindert werden, dass ältere Menschen plötzlich wegen steigender Mietpreise aus ihrem Zuhause verdrängt werden. Die Entscheidung solle demnach rationaler erfolgen und nicht ausschließlich, um seinen Wohntraum zu realisieren. Stattdessen soll beim Eigentumserwerb im Vordergrund stehen, was man sich für das zur Verfügung stehende Budget leisten kann.Wer sich entscheidet, eine Immobilie zu kaufen, sollte sich von Experten beraten lassen. Erfahrene Immobilienmakler