Weitergehend sollten folgende Fragen geklärt werden: Wie viele Fahrten müssen zur neuen Wohnung ungefähr gemacht werden, bis alles transportiert ist? Welches Werkzeug muss bereitstehen? Und wie viele Lebensmittel müssen eingeplant werden, um die freiwilligen Helfer zu Versorgen und sowohl bei Kräften als auch bei Laune zu behalten?

Sollten Sie das Glück haben, dass die neue Wohnung nicht weit von der alten entfernt ist, sollte die Möglichkeit genutzt werden mit dem eigenen Wagen so viele Transporte wie nur möglich zu unternehmen. Selbst in das kleinste Fahrzeug passt mit etwas Übung viel hinein.

Vor dem Umzug muss man sicherlich noch wegen Handwerksarbeiten oder zur Unterzeichnung des Mietvertrages zum neuen Zuhause. Dabei können einfache Kleinigkeiten wie Blumentöpfe, kleinere Möbelstücke oder Geschirr mitgenommen werden.



Eine große Hilfe bietet es, wenn man die Aufbauanleitung der einzelnen Möbelstücke raussucht. Sollten diese nicht mehr vorhanden sein, kann man die einzelnen abgebauten Teile nummerieren. Komplexere Konstruktionen können mittels einer selbst erstellten Skizze vereinfacht dargestellt werden.

Da Befestigungen von Möbeln schnell verschleißen, sollte man diese nur so weit wie nötig auseinanderbauen. Ansonsten kann es passieren, dass beim erneuten Zusammenbauen die Schrauben plötzlich nicht mehr so gut halten.

Klein- und Zubehörteile können am besten in gekennzeichneten Plastiktütchen verwahrt werden. So wird Ihnen die lästige Suche beim Zusammenbauen erheblich erspart.



Wer die oben stehenden Tipps einhält, schafft einen reibungslosen Umzug – auch ohne eine teure Spedition!