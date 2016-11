ohne Werkzeug

individuell

und verschleißfrei

Wer sich solche Möbel zulegt, kommt in den Genuss einiger Vorzüge, die konventionelle Produkte nicht haben. Sie lassen sich sehr schnellauf- und wieder abbauen. So geht nicht nur die Erstinstallation schnell von der Hand, sondern auch eine Umgestaltung ist ohne großen Aufwand möglich. Außerdem lassen sich diese Möbel individuell an die eigenen Anforderungen anpassen und sind beliebig erweiterbar.Gerade für diejenigen, die gerne immer mal wieder frischen Wind in die Wohnung oder das Haus bringen, sind solche Möbel bestens geeignet. Während „traditionelle“ Regale, Schränke und Betten bei mehrmaligem Auf- und Abbau Schaden nehmen, kann man diesen Vorgang bei Magnetmöbeln beliebig oft wiederholen, ohne dass sie darunter leiden.Einen Nachteil haben magnetische Lösungen gegenüber konventionellen Möbeln aber leider doch: Sie sind oft sehr teuer. Mit ein wenig handwerklichem Geschick lassen sie sich aber auch relativ einfach selbst herstellen. Die benötigten Stabmagnete bekommt man im Fachhandel oder im Internet. Man sollte sich vor dem Kauf allerdings beraten lassen, um sich für die richtigen Magnete entscheiden zu können. Denn für ein Bett braucht man natürlich stärkere Modelle als etwa für ein Regal. Sicherheitsbedenken braucht man dabei keine zu haben, denn starke Magnete verfügen über ausreichend Haftkraft, um auch ein Doppelbett stabil halten zu können.Mit Hilfe von Magneten lassen sich nicht nur neue Möbel herstellen, auch bereits vorhandene lassen sich entweder vergrößern oder reparieren. Wenn etwa eine Schranktür nicht mehr richtig schließt, schafft das Anbringen eines Magnetplättchens Abhilfe. An Regale lassen sich ohne großen Aufwand zusätzliche Elemente anbringen. Und auch für Wohnmobilbesitzer sind Magnete sehr interessant, da sich Schränke und Türen so für die Fahrten sicher verschließen lassen.Wenn jetzt das Bastelfieber gepackt hat, der kann sich in diesem Glossar umfassend über das Thema Magnetismus informieren.