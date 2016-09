Multitalent Keller Auch im Untergeschoss ist Qualität gefragt

Anzeige



Auch ein Keller will gedämmt sein



Während die meisten Hausbesitzer großen Wert auf die Wärmedämmung von Außenwänden und Dach legen, gerät die Dämmung des Kellers leicht in den Hintergrund. Dabei bieten auch unbeheizte Keller großes Energiesparpotential. Eine Dämmung der Kellerdecke mit Hartschaum oder Mineralwolle trägt z.B. zur Senkung des Heizaufwandes im übrigen Haus bei. Handwerklich begabte Bauherren können die Dämmung der Kellerdecke sogar selbst vornehmen. Um zu verhindern, dass freiliegende Heizungsrohre Wärme in den ungeheizten Keller abgeben, sollten diese zudem mit Dämmstoffen, z.B. aus Schaumkunststoffen, ummantelt werden. Oftmals sind diese bereits vorgefertigt als Rohrummantelung erhältlich und ermöglichen eine unkomplizierte Anbringung.



Um den Keller nicht zum Stiefkind des Hauses werden zu lassen, sollten Bauherren und Hauseigentümer beim Neubau, Ausbau und Umbau ihres Untergeschosses stets auf die Verwendung hochwertiger Materialien sowie auf fachgerechte und professionelle Dienstleistungen achten. Diese zahlen sich langfristig aus. Orientierung bieten hier die vielzähligen RAL Gütezeichen rund um den Kelleraus- und -neubau. Sie stehen unter anderem für zuverlässige Qualität, hohe Sicherheit, ökologische und gesundheitliche Verträglichkeit sowie eine ausgesprochene Kunden- und Serviceorientierung. Regelmäßige Eigen- und Fremdkontrollen sorgen dafür, dass sich Bauherren auf die Einhaltung der Qualitätsanforderungen verlassen können.



Wer sich näher über das Thema Keller informieren möchte, kann bei RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. kostenlos den gerade erschienenen RAL Ratgeber Keller anfordern. Kontakt: RAL-Institut@RAL.ded

30.09.2016